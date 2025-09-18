30.3 C
Firenze
giovedì 18 Settembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Francia, proteste e cortei contro tagli al bilancio: 99 persone fermate

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – La Francia si prepara oggi, giovedì 18 settembre, a uno dei più grandi scioperi degli ultimi anni, mentre i sindacati si uniscono per fare pressione sul nuovo primo ministro, Sébastien Lecornu , affinché riconsideri i tagli al bilancio e agisca su salari, pensioni e servizi pubblici. Secondo la polizia, oggi circa 800mila persone scenderanno in piazza in tutto il Paese per manifestare, con ripercussioni anche su scuole, treni e trasporti aerei. Saranno schierati complessivamente 80mila agenti di polizia. Si prevede che sarà la giornata di manifestazioni più numerosa dal 2023, quando un gran numero di persone scese in piazza per protestare contro l’uso del potere esecutivo per far passare l’aumento dell’età pensionabile francese a 64 anni da parte di Emmanuel Macron, senza un voto in parlamento.  In mattinata sono già 99 le persone fermate in Francia nella giornata di mobilitazione con proteste, cortei e scioperi. Quindici delle 99 persone sono state fermate nella regione di Parigi. Lo riferisce Bfmtv che rilancia gli ultimi dati ufficiali diffusi dalle forze di sicurezza.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
30.3 ° C
31.5 °
28.6 °
35 %
2.7kmh
0 %
Gio
30 °
Ven
33 °
Sab
33 °
Dom
31 °
Lun
30 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (18)Almanacco (14)elezioni regionali Toscana 2025 (12)incendio (10)vigili del fuoco (9)Serie C (9)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati