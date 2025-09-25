18 C
giovedì 25 Settembre 2025
Francia, Sarkozy dichiarato colpevole di associazione a delinquere ma prosciolto da corruzione

(Adnkronos) – L’ex presidente francese Nicolas Sarkozy è stato giudicato colpevole di associazione a delinquere e prosciolto dall’accusa di corruzione al termine del processo a suo carico per il presunto finanziamento illecito, da parte della Libia, della sua campagna per le elezioni presidenziali del 2007. La giudice Nathalie Gavarino, ha motivato la condanna per “aver lasciato che i suoi stretti collaboratori agissero in modo da ottenere sostegni finanziari” da parte del regime di Gheddafi. I due ex collaboratori di Sarkozy, Claude Guéant e Brice Hortefeux, sono stati riconosciuti colpevoli, il primo di corruzione passiva e il secondo di associazione a delinquere.  —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

