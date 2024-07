Francia, trovato corpo senza vita bimba scomparsa: fermato compagno della madre

(Adnkronos) – Trovato il corpo della piccola Celya, la bambina di sei anni sparita ieri intorno alle 18, dalla sua casa di Saint-Martin-de-l’If, una ventina di chilometri a nordovest di Rouen, in Francia. Lo ha reso noto nella notte il ministero della Giustizia, mentre è stato fermato e interrogato il compagno della madre, 42 anni, la cui auto è stata rinvenuta questa mattina nei pressi del luogo del ritrovamento di Celya. L’allarme sulla scomparsa della bambina era stato dato dalla madre ieri pomeriggio, che aveva chiamato la gendarmeria, denunciando di essere stata accoltellata dal suo compagno, che avrebbe ferito anche Celya. Ma quando i gendarmi sono arrivati a casa, non hanno trovato nessuno, mentre la madre della bambina è stata trasferita in ospedale e non è in pericolo di vita. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)