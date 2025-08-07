34.9 C
Firenze
giovedì 7 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Francis Ford Coppola dimesso dall’ospedale Tor Vergata di Roma

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il regista Francis Ford Coppola è stato dimesso dal Policlinico Tor Vergata di Roma, dove era stato ricoverato per un intervento programmato per l’ablazione della fibrillazione atriale.  L’86enne regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italoamericano era sotto osservazione a causa di una leggera aritmia cardiaca. Quindi la decisione di operarsi a Tor Vergata dove lavora un suo “amico” – come ha scritto lo stesso regista in un post – il chirurgo Andrea Natale, pioniere dell’elettrofisiologia, per 30 anni in Usa e tornato da pochissimo in Italia.  Coppola era stato in Italia negli ultimi giorni di luglio per presentare una proiezione del suo film ‘Megalopolis’ al Magna Graecia Film Festival di Soverato, in provincia di Catanzaro. Poi è tornato negli Usa per un’altra serie di presentazioni di ‘Megalopolis’, prima a San Francisco il primo agosto e poi a Portland il 3 agosto. Secondo Federico Nardi, direttore della Sc di Cardiologia dell’ospedale Santo Spirito di Casale Monferrato (Alessandria) e presidente designato Anmco (Associazione nazionale medici cardiologi ospedalieri), per un intervento di ablazione della fibrillazione atriale, “salvo complicazioni, entro 7-10 giorni potrà tornare alla sua vita di sempre. Il regista statunitense ha 86 anni e soffre di fibrillazione atriale, ma i tempi di recupero – ricorda lo specialista all’Adnkronos Salute – dovrebbero essere rapidi perché comunque è stato sottoposto a un intervento di routine”. Coppola è stato operato da Andrea Natale, dal 2024 primario cardiologo al Policlinico Tor Vergata. “Si era affidato a me già 30 anni fa, quando lavoravo a San Francisco, per trattare con l’ablazione (vengono bruciate piccole porzioni di cuore responsabili dell’alterazione di battito) la fibrillazione atriale di cui soffriva. Ne è nato un rapporto di amicizia schietto, basato sulla reciproca stima. Da allora abbiamo continuato a sentirci di tanto in tanto, anche se stava bene. Non mancavamo mai di farci gli auguri per le festività. Una persona squisita”, ha raccontato il medico al ‘Corriere della sera’.   —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
poche nuvole
34.9 ° C
36.1 °
32.7 °
34 %
2.6kmh
20 %
Gio
33 °
Ven
37 °
Sab
39 °
Dom
40 °
Lun
39 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

carabinieri (16)vigili del fuoco (13)incidente (13)polizia (11)Eugenio Giani (11)Pisa Sporting Club (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati