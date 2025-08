Francis Ford Coppola ricoverato a Roma rassicura i fan: “Sto bene”

(Adnkronos) – Dopo la notizia del suo ricovero al Policlinico di Tor Vergata, a Roma, Francis Ford Coppola rassicura i fan dai social. In un post pubblicato questa notte, il regista del ‘Padrino’ e ‘Apocalypse Now’ ha spiegato di essere in ospedale per eseguire un intervento di ablazione della fibrillazione atriale con il luminare di questa tecnica, il professore Andrea Natale, rientrato in Italia proprio l’anno scorso dopo una lunghissima carriera negli Stati Uniti.

“Dada (come mi chiamano i miei figli) sta bene”, ha scritto Coppola in nottata. “Mentre sono a Roma – ha aggiunto il regista 86enne – sto approfittando per fare l’aggiornamento dopo 30 anni della procedura contro la fibrillazione atriale con il suo inventore, un grande medico italiano, il Dr. Andrea Natale! Sto bene!”, ha concluso Coppola. Molti i commenti di star sollevate alla notizia. Tra i primi Sharon Stone che ha scritto: “Ti amiamo dolcezza”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)