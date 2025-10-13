23.7 C
Firenze
lunedì 13 Ottobre 2025
Frasi d’odio contro Liliana Segre, gip condanna la scrittrice Cecilia Parodi

(Adnkronos) – La scrittrice Cecilia Parodi è stata condannata per le frasi antisemite rivolte a Liliana Segre. Il giudice per le indagini preliminari di Milano Luca Milani l’ha condannata a un anno e sei mesi, oltre al pagamento delle spese legali, per “propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica o religiosa” e per diffamazione aggravata nei confronti della senatrice. La denuncia era nata in seguito a un video dove l’indagata aveva pronunciato frasi antisemite contro la donna deportata ad Auschwitz e contro Israele come “Io odio tutti gli ebrei, odio tutti, tutti, gli israeliani dal primo all’ultimo”.  

Il giudice ha disposto la sospensione condizionale della pena, subordinata alla pubblicazione della sentenza di condanna, per la durata di trenta giorni, sul sito del Ministero della Giustizia. Inoltre ha condannato la scrittrice al risarcimento in favore delle parti civili (da stabilire davanti al giudice civile) e una provvisionale immediatamente esecutiva di 10.000 euro in favore della parte civile Segre Liliana difesa dall’avvocato Vincenzo Saponara, di 5 mila euro per l’associazione ‘The International Jewish Lawyers and Jurists’, di 500 euro in favore di Meir Linzen e di 5 mila euro per l’Unione delle Comunità ebraiche italiane. Indicato in giorni 40 il termine per il deposito della motivazione. 

cronaca

