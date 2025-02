Fratelli d’Italia, in corso la direzione nazionale con Arianna Meloni. Presente Santanchè

(Adnkronos) – Direzione nazionale di Fratelli d’Italia in corso allo spazio ‘Roma Eventi’ di Piazza di Spagna a Roma. Presente la ministra del Turismo Daniela Santanchè da settimane al centro delle polemiche per l’inchiesta su Visibilia. L’imprenditrice al suo arrivo è rimasta in silenzio. Non è attesa al momento alla direzione la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Numerosi deputati e senatori di FdI, compresi i ministri del partito leader della maggioranza. Dal ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, capo delegazione al governo, a quello della Difesa Guido Crosetto; dalla titolare del Lavoro Elvira Calderone al ministro delle Politiche Ue Tommaso Foti; passando per Andrea Abodi, ministro dello Sport, e Nello Musumeci, responsabile della Protezione civile. Presente anche il ministro delle Imprese e del made in Italy Adolfo Urso. Seduto in platea il ministro della Salute Orazio Schillaci. Le conclusioni della direzione, che si svolge a porte chiuse, saranno affidate ad Arianna Meloni, sorella della premier e responsabile della segreteria politica e del tesseramento di FdI. All’ordine del giorno, la discussione sui primi due anni di governo Meloni e altri temi come la sicurezza delle forze di polizia, azione di FdI e governo al Sud. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)