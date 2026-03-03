Fratelli d’Italia, rientrato l’allarme bomba nella sede di via della Scrofa

(Adnkronos) – Allarme bomba rientrato nella sede di Fratelli d’Italia in via della Scrofa. Le verifiche nei locali da parte della polizia, intervenuta anche con i cani molecolari, hanno dato esito negativo. A far scattare l’allarme con l’evacuazione della sede del partito, era stata la segnalazione di un ordigno arrivata, a quanto apprende l’Adnkronos, da una telefonata anonima. Al momento dell’allarme nessun dirigente di primo piano del di Fdi era in sede.

In precedenza altri due allarmi bomba poi rientrati erano scattati oggi a Roma per due trolley abbandonati in strada. Il primo nei pressi di Palazzo Chigi, davanti al negozio Zara, a Largo Chigi ha fatto scattare i controlli degli artificieri e la chiusura temporanea della strada l’allarme è poi rientrato dopo tutte le verifiche del caso. Gli artificieri sono intervenuti anche per il secondo trolley, abbandonato vicino all’Altare della Patria. Al termine dei controlli, che anche in questo caso hanno dato esito negativo, l’allarme è rientrato. Anche Piazza Venezia è stata chiusa al traffico per il tempo necessario alle operazioni.

