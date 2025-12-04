6.2 C
Firenze
giovedì 4 Dicembre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Frattasi (Acn): “Abbiamo bisogno di dialogo alla pari con Africa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – “I Paesi africani danno il loro contributo all’attuazione di questo progetto. Quando si inizia una esperienza di collaborazione i contributi sono spinti da una mutualità che evoca rispetto e fiducia reciproca. Queste si consolidano attraverso esperienza formativa messa in comune, che si basa su valori umani, conoscenza, competenza, e non solo su aspetti tecnici”. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Acn, Bruno Frattasi, durante la presentazione del progetto “CyberBridge – Strategic Training Programme for Digital Resilience in Africa”, realizzato congiuntamente con l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (Acn) e con il supporto di Leonardo, tramite la Divisione Cyber & Security Solutions, e il sostegno del ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale.  

Come spiegato nel corso dell’incontro, il progetto “Cyberbridge” è rivolto a Paesi africani ed è concepito per integrare competenze tecniche e capacità di policy favorendo un approccio multilivello alla resilienza digitale attraverso formazione specialistica, diplomazia e governance del cyberspazio. “Gran parte della nostra connettività e di capacità di trasferire dati è affidata a infrastrutture underwater, collegate all’Africa, da proteggere, controllare, e da far crescere nella loro capacità. E questo è possibile farlo sicuramente con il contributo di Paesi africani. E si potrà fare solo gettando basi per una collaborazione strutturale. Il piano Mattei per esempio è esattamente questo. Mettere insieme esperienze diplomatiche, di formazione o di altro tipo, per un partnerariato paritario basato su rispetto e fiducia”.  

“Avremo possibilità di ospitare 30 dirigenti di Paesi coinvolti in questo progetto presso di noi, e sarà un grande piacere farlo. Il progetto ha come traguardo maggio 2026, ma è destinato a non esaurire la sua portata e il suo effetto. Abbiamo bisogno che questo dialogo paritario prosegua per tante ragioni, tra cui quella per cui la dimensione cyber è un volano economico e uno strumento di libertà”, ha concluso Frattasi.  

internazionale/esteri

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
6.2 ° C
9.9 °
5.4 °
92 %
2.1kmh
40 %
Gio
10 °
Ven
13 °
Sab
12 °
Dom
13 °
Lun
13 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1419)ultimora (1321)sport (54)demografica (44)attualità (29)Regione Toscana (17)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati