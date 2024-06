Frecce Tricolori, oggi 2 giugno lo spettacolo nei cieli di Roma: orario e dove vederle

(Adnkronos) – Oggi, come tradizione ogni 2 giugno, per la festa della Repubblica le Frecce Tricolori daranno spettacolo nei cieli di Roma. Sarà possibile ammirare il primo passaggio delle Frecce sull'Altare della Patria intorno alle 9.30, dopo che il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella avrà deposto la corona d’alloro con il nastro tricolore. Un altro passaggio degli aerei verrà effettuato al termine della tradizionale parata militare, intorno alle 12.00. Per chi non potrà essere a Roma, sarà possibile ammirare le acrobazie del reparto acrobatico ufficiale dell’Aeronautica Militare in diretta televisiva su Rai Uno. Le Frecce Tricolori, fondate nel 1961, sono composte da 10 aerei Aermacchi MB-339 da addestramento (8 volanti e 2 riserve) modificati per le esibizioni acrobatiche. I piloti sono tutti istruttori di volo con alte qualifiche dell’Aeronautica Militare selezionati a seconda dell’esperienza, abilità e competenza. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)