Freddie Mercury aveva una figlia segreta? La rivelazione choc dopo quasi 50 anni

(Adnkronos) – "Freddie Mercury aveva una figlia segreta". Dopo quasi 50 anni di silenzio, è in arrivo un libro biografico, intitolato 'Love, Freddie' che rivela dettagli inediti sulla vita privata del frontman dei Queen, tra cui l'esistenza di una figlia, tenuta nascosta, che nel volume viene identificata come 'B'. 'B' sarebbe nata nel 1976 da una relazione tra Freddie Mercury e la moglie di un suo amico intimo. L'esistenza della presunta figlia è rimasta in segreto per circa 50 anni, a saperlo solo un ristretto cerchio di persone tra cui i genitori del frontman dei Queen, la sorella e la compagna Mary Austin. Nel libro 'Love, Freddie' viene riportata una lettera scritta da 'B': "Freddie Mercury era ed è mio padre. Abbiamo avuto un rapporto molto stretto e amorevole dal momento in cui sono nata e per gli ultimi 15 anni della sua vita. Mi adorava ed era devoto a me", si legge. "Dopo più di tre decenni di bugie, speculazioni e distorsioni, è tempo di lasciare che Freddie parli. Coloro che erano a conoscenza della mia esistenza hanno mantenuto il suo segreto più grande per lealtà a Freddie. La mia decisione di rivelarmi a metà della mia vita è solo mia", continua la dichiarazione. La biografa Lesley-Ann Jones riferisce che B è una professionista medica residente in Europa. La figlia di Mercury, spiega la scrittrice, fu concepita accidentalmente con la moglie di un caro amico, durante un lungo viaggio di lavoro di quest'ultimo. B è stata cresciuta dalla madre e dal marito, ma ha mantenuto un rapporto con il vero padre, Mercury.