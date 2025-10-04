14.9 C
Firenze
sabato 4 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Freedom Flotilla verso Gaza: “Aereo israeliano sta sorvolando nostra nave”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Corriere Toscano
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Il viaggio verso Gaza della Freedom Flotilla “sta andando bene, siamo alla quinta giornata di navigazione. Abbiamo raggiunto le barche a vela della Thousand Madleens, che sono partite qualche giorno prima di noi da Catania, e adesso stiamo viaggiando tutti insieme. Proprio in questo momento un aereo delle forze di occupazione israeliane sta volando sopra di noi per la quinta volta”. Così all’Adnkronos Francesco Prinetti, medico a bordo della Conscience, la nave della Freedom Flotilla Coalition. La seconda spedizione umanitaria si sta dirigendo in queste ore verso la Striscia: sull’imbarcazione ci sono circa 150 passeggeri, tra giornalisti e professionisti sanitari. Tra di loro anche 4 italiani: due medici, un infermiere e un giornalista.  

Alla nave si sarebbero dovute aggiungere anche due barche a vela della Freedom Flotilla Coalition, che però al momento si trovano ferme nel porto di Creta: “La volontà dei partecipanti di continuare il viaggio rimane alta ma nei giorni scorsi il vento forte ha danneggiato la barca Ghassan Kanafani e quindi sono dovuti rientrare. L’altra imbarcazione chiaramente li ha raggiunti, per non lasciarla sola” ha spiegato Michele Borgia, portavoce della delegazione italiana dell’organizzazione. Al momento la spedizione verso Gaza prosegue con la nave Consciense e le barche a vela della Thousand Madleens. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.9 ° C
16.7 °
14.3 °
63 %
0.5kmh
41 %
Sab
19 °
Dom
17 °
Lun
20 °
Mar
21 °
Mer
23 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (524)ultimora (340)vid (30)tec (29)fin (28)Lav (28)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati