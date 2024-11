Friedkin, 17 società e un solo ‘padrone’: come funziona il Gruppo dei proprietari della Roma

(Adnkronos) –

Dan Friedkin, oltre a essere il proprietario della Roma, è anche uno tra gli imprenditori più facoltosi al mondo. Secondo Forbes, vanta un patrimonio personale pari a 7,6 miliardi di dollari. E’ sotto i riflettori da due mesi per la complicata gestione della società e i tifosi attendono da lui una decisione che possa indirizzare il futuro, dopo il doppio esonero di Daniele De Rossi e del suo successore Ivan Juric. Per capire come si muove, come è abituato a gestire il business e le sue proprietà, è utile fare un rapido viaggio nel Gruppo Friedkin, che amministra 17 società in giro per il mondo. Partendo da uno dei più grandi distributori indipendenti Toyota e passando per una collezione di resort di lusso, come ha accumulato la sua ricchezza Dan Friedkin e come è articolato oggi il Gruppo Friedkin? I settori di riferimento sono quello automobilistico, dell’intrattenimento, dell’ospitalità, dello sport e dell’avventura. Ecco una panoramica, dalla A alla Z, in attesa di aggiungere anche l’Everton, la squadra di Premier League che non è ancora formalmente acquisita.

Accelerated Solutions Group (ASG) è un produttore di accessori automobilistici. ASG progetta, sviluppa e commercializza nuovi prodotti per l’automotive.

AS Roma è la società che ha bisogno di meno presentazioni in Italia. Il sito internet del Gruppo Friedkin ne fa una presentazione da brochure: vanta quasi 100 anni di storia come una delle squadre di calcio più importanti del mondo e vanta un’appassionata base di tifosi con oltre 90 milioni di sostenitori in tutto il mondo. Il club ha costantemente gareggiato per trofei sia in Italia che in Europa e vanta il titolo inaugurale della Europa Conference League, tre scudetti, nove Coppa Italia e presenze regolari nelle principali competizioni europee.

Ascent Automotive Group è una piattaforma composta da concessionarie situate in tutta America, specializzata nel servizio e l’assistenza dei clienti.

Auberge Resorts Collection ha un portafoglio di hotel, resort, residence e club privati di lusso ​​in diverse destinazioni nel mondo.

Congaree, situato in una storica tenuta del XVIII secolo a Lowcountry, in Carolina del Sud, è un golf club di livello mondiale con una missione filantropica al centro: avere un impatto positivo sulla vita dei giovani attraverso il gioco del golf.

Copilot Capital è un fondo di buyout nel mercato dei software e dei dati, con sede a Londra. Supporta le aziende nel loro percorso attraverso la fornitura di tecnologia all’avanguardia e la gestione dei rischi.

Diamond Creek, in Carolina del Nord è costantemente classificato come uno dei 100 migliori campi da golf d’America da Golf Digest.

GSFSGroup è attivo dal 1982 e impiega oltre 160 soci. Focalizzato principalmente sull’offerta di un portafoglio completo di prodotti finanziari e assicurativi a concessionari, agenti e partner aziendali.

Gulf States Toyota, fondata nel 1969, è uno dei maggiori distributori indipendenti al mondo di veicoli e componenti Toyota. GST serve più di 150 concessionarie Toyota in Arkansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma e Texas.

Imperative Entertainment, fondato nel 2014, sviluppa, produce e finanzia intrattenimento originale e di marca con particolare attenzione a film, televisione, documentari e podcast.

Legendary Expeditions offre agli amanti dei Safari un accesso a centinaia di migliaia di acri di natura incontaminata che delimitano il Parco Nazionale del Serengeti, nella Tanzania settentrionale.

NEON è uno studio specializzato nella distribuzione cinematografica negli Stati Uniti. La società è uno dei due principali distributori indipendenti negli Stati Uniti. La società è apprezzata per la sua capacità di assumersi rischi creativi in ​​film coraggiosi come ‘Parasite’ di Bong Joon Ho, che ha fatto la storia vincendo quattro Academy Awards e diventando il primo film non in lingua inglese a fregiarsi del titolo di miglior film.

Northside Lexus, a Houston, è un grande e affermato concessionario Lexus.

The Friedkin Group International (TFGI), basato a Londra, crea società specializzate nella gestione degli investimenti e seleziona investitori di talento, fornendo loro gli strumenti e il capitale per costruire la propria piattaforma.

USAL è un importante fornitore di trasporti e logistica automobilistica che offre soluzioni di trasporto all’avanguardia per i migliori marchi automobilistici del mondo, Attraverso il marchio USAL, ovvero USAL Solutions, un fornitore nazionale di intermediazione e logistica, e US AutoLogistics.

Westside Lexus è una concessionaria di automobili nell’area di Houston.

30WEST è una piattaforma di investimento, produzione e vendita di progetti creativi: film e serie televisive. Dalla sua fondazione nel 2017, lo studio con sede a Los Angeles e New York ha portato sul mercato molti progetti di successo, gestendo un portafoglio crescente di investimenti aziendali nel settore dei media e dell’intrattenimento. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)