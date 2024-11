Friedkin e Ranieri cercano l’intesa, non è scontato l’accordo

(Adnkronos) –

Dan e Ryan Friedkin e Claudio Ranieri devono trovare un’intesa che non è scontata. Per arrivare a un accordo sulla guida tecnica della Roma servono condizioni che devono garantire entrambe le parti. Secondo quanto risulta all’Adnkronos, Ranieri è pronto ad accettare una soluzione che ponga le basi per una ricostruzione che abbia una prospettiva. Il ruolo che pensa sia più utile non è quello di un semplice ‘traghettatore’, anche perché considera il potenziamento della società e dell’intera area tecnica una priorità assoluta. Ranieri vuole vederci più chiaro anche sulle reali ragioni che hanno portato all’esonero di Daniele De Rossi e sulle reali ragioni che impedirebbero un ritorno di un allenatore che ha firmato un contratto triennale. In ballo non c’è solo la panchina della Roma fino a giugno ma c’è un futuro con un chiaro impegno dirigenziale e un livello di autonomia decisionale da definire. Come può finire quindi il confronto in corso? E’ possibile che si arrivi a pianificare un percorso che possa soddisfare sia i proprietari della Roma sia l’uomo che è stato individuato, ancora una volta, per uscire da una situazione complicata. In questo caso, si arriverebbe ad annunciare la fumata bianca. Ma è anche possibile un ripensamento in corsa, da entrambe le parti, se il confronto in corso non dovesse andare nella giusta direzione. Il quadro può cambiare di minuto in minuto e la chiave per ‘leggere’ il confronto in corso è quella di una trattativa, ovviamente non economica, e non di una semplice formalità. (Di Fabio Insenga) —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)