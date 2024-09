‘Friends’ compie 30 anni: scene iconiche, battute cult e l’assenza di Perry

(Adnkronos) – Trent’anni e non sentirli, almeno non del tutto. ‘Friends’, la sitcom cult degli anni ’90, festeggia 30 anni ma con una nota di tristezza per la mancanza di Matthew Perry, il celebre Chandler Bing che con la sua ironia ha conquistato milioni di spettatori. L’attore, infatti, è scomparso il 28 ottobre dello scorso anno all’età di 54 anni per un’overdose di ketamina prescritta illegalmente. Era il 22 settembre 1994 quando sei sconosciuti entravano in un bar di New York e nelle case di milioni di telespettatori, dando il via a un fenomeno televisivo senza precedenti. Creata da Marta Kauffman e David Crane, ‘Friends’ si rivelò un successo straordinario, lanciando le carriere di Matt LeBlanc, Courteney Cox, Jennifer Aniston, David Schwimmer, Lisa Kudrow e, naturalmente, Matthew Perry. Tre decenni dopo, le loro storie d’amore, di carriera e di amicizia continuano ad appassionare diverse generazioni, grazie a una scrittura brillante, personaggi indimenticabili e guest star del calibro di Brad Pitt, Winona Ryder, Julia Roberts, George Clooney, Ben Stiller, Susan Sarandon, Ellen Pompeo, Bruce Willis, Robin Williams, Sean Penn e tanti altri. Ma l’eredità di ‘Friends’ va ben oltre gli ascolti stellari. La serie ha dettato mode e tendenze, dagli outfit iconici al celebre taglio di capelli di Rachel Green, fino ad arrivare all’interior design: l’appartamento di Monica, con il suo divano arancione, la porta viola e la cornice gialla allo spioncino, è diventato un punto di riferimento per gli appassionati dell’estetica anni ’90. E come dimenticare la sigla ‘I’ll be there for you’? Proprio Lisa Kudrow, l’interprete di Phoebe Buffay, in un recente podcast ha ricordato quanto fosse stato difficile girare la famosa sigla nella fontana. “Girare i titoli di testa nella fontana è stato un incubo”, ha detto, spiegando che l’acqua era fredda e che le riprese furono fatte a tarda notte. Ma le risate che si vedono nella sigla erano vere e genuine, grazie al sarcasmo contagioso del collega Perry. L’attore scomparso l’anno scorso è stato spesso ricordato con affetto dai colleghi per la sua profonda ironia. “Grazie per avermi fatto ridere così tanto che i muscoli mi facevano male e le lacrime mi scendevano sul viso ogni giorno”, ha scritto la Kudrow. “Sorriderò sempre quando penso a te e non ti dimenticherò mai”, le parole di Matt LeBlanc. Toccanti anche le parole di David Schwimmer: “Grazie per dieci incredibili anni di risate e creatività” mentre Courteney Cox ha sottolineato la gentilezza e la simpatia di Perry: “Ti sono grata, Matty, per ogni momento passato insieme e mi manchi ogni giorno. Era divertente ed era gentile”. Infine, Jennifer Aniston, postando una foto in bianco e nero che li ritrae insieme, ha scritto: “Matty sapeva come far ridere la gente”. Un anniversario dolceamaro, dunque, per i fan di ‘Friends’. Un’occasione per celebrare un’epoca televisiva irripetibile, ma anche per ricordare con affetto l’attore che ha contribuito a renderla indimenticabile. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)