Fritz, nuovo look contro Djokovic: la fascia è… al contrario

Taylor Fritz e lo strano caso della fascia… al contrario. Il tennista americano, durante i quarti di finale degli Us Open, Slam in cui l’anno scorso ha raggiunto la finale, poi persa con Jannik Sinner, contro Novak Djokovic ha sfoggiato il solito look total break, ma con un dettaglio diverso che non è sfuggito agli appassionati di tennis e, soprattutto, al popolo di X. Fritz infatti gioca sul cemento dell’Arthur Ashe Stadium, nell’unico incontro della sessione serale, con la sua ‘solita’ fascia, rigorosamente firmata Boss, ma al contrario, con la scritta quindi capovolta. Difficile capire se sia stato un errore di cui non si è accorto al momento dell’ingresso in campo oppure un inedito gesto scaramantico. Sicuramente però non è qualcosa che si vede spesso. —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)