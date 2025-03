Friuli, volo di 70 metri: muore sciatore 18enne

(Adnkronos) – E’ morto all’ospedale di Udine lo sciatore diciottenne rimasto ferito ieri sulla pista 2 dello Zoncolan, prima della disputa di un SuperG intorno alle 7 e 40, prima dell’apertura al pubblico degli impianti. Lo riporta il sito del Tgr Friuli Venezia Giulia. “Membro dello sci club Monte Dauda, il giovane incaricato di fare da apripista è sceso lungo il tracciato 2 per riscaldamento. All’altezza di un salto – viene ricostruito – ha perso il controllo degli sci, compiendo un volo di una settantina di metri e cadendo rovinosamente sulla neve e terminando la corsa contro una rete di protezione. Per soccorrerlo è stato necessario tagliare la rete”. “Nella caduta si era procurato fratture multiple ed era stato portato all’ospedale di Tolmezzo con l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore, perché quello dell’elisoccorso Friuli Venezia Giulia era impegnato in un’altra missione. Sul posto era presente un medico rianimatore che gli ha praticato il primo soccorso. Il ragazzo era rimasto vigile durante gli interventi di primo soccorso. A Tolmezzo – viene riportato ancora – erano però sorte complicazioni molto gravi ed era stato disposto l’immediato trasferimento all’ospedale di Udine dove era ricoverato in coma, in prognosi riservata, nel reparto di terapia intensiva”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)