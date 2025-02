Frosinone, bimba di 7 anni va a scuola da sola. La madre trovata morta in casa

(Adnkronos) –

A sette anni si presenta a scuola da sola, la maestra insospettita le chiede dove sia la madre e la risposta della bambina è agghiacciante: “La mamma è caduta e non si sveglia”. E’ accaduto a Piedimonte San Germano, in provincia di Frosinone. Dopo aver telefonato, senza successo, alla mamma della bambina e avvertito il padre, un operaio che era in quelle ore già al lavoro, l’insegnante ha chiamato i soccorsi. Gli operatori del 118, una volta giunti presso l’abitazione, hanno trovato il corpo della donna, 47 anni, riverso sul pavimento: colpita da un improvviso malore, è caduta a terra e ha sbattuto la testa. Sull’accaduto indagano i carabinieri. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)