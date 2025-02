Fs, Donnarumma: “Investimenti per 100 miliardi in 10 anni, 1.200 cantieri sulla rete”

(Adnkronos) – “Investiremo sulla infrastruttura 100 miliardi di euro nei prossimi 10 anni. Ci sono 1.200 cantieri sulla rete. È un progetto sfidante”. Lo ha detto l’ad di Fs, Stefano Donnarumma, in occasione di una conferenza stampa per fare il punto sui cantieri ferroviari. “Per fare tutti questi lavori dobbiamo pianificare i treni perché dobbiamo offrire il servizio senza interromperlo. Tutti devono sapere che stiamo lavorando su 1.200 cantieri”, ha sottolineato Donnarumma. “Abbiamo lavorato per decongestionare la rete – ha spiegato ancora – I numeri ci dicono che abbiamo ragione. Abbiamo razionalizzato i treni e li abbiamo pianificati. Ma non li abbiamo sospesi, tutti i giorni viaggiano 9mila treni al giorno”. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)