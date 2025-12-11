11.7 C
Fs, Tanzilli: “Aggiornamento piano strategico testimonia rafforzamento del gruppo”

(Adnkronos) – “L’aggiornamento del Piano Strategico testimonia il consolidamento e il rafforzamento complessivo del Gruppo Fs e la crescente solidità del percorso intrapreso”.  

Ad affermarlo in una nota è il presidente, Tommaso Tanzilli, in occasione della presentazione del piano 2025-2029.  

“Stiamo consolidando un modello di governance più moderno e integrato, che ci permette di affrontare con maggiore efficacia le sfide della mobilità, dell’innovazione e della sostenibilità. La forza del nostro Piano risiede nella chiarezza degli obiettivi, nella continuità della nostra traiettoria di sviluppo e nella qualità delle persone che ogni giorno lavorano per rendere più efficiente, sicuro e competitivo il sistema dei trasporti del Paese. Siamo consapevoli della responsabilità che il Gruppo Fs ha per la crescita dell’Italia e per la qualità della vita di milioni di cittadini. Continuiamo a guardare al futuro con determinazione, responsabilità e visione, certi che il valore generato dal nostro impegno si riflette sul benessere collettivo e sul progresso del Paese”, sottolinea. 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

