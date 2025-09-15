27.8 C
Fugge da un istituto ed entra in proprietà privata, 16enne trovato morto in piscina

(Adnkronos) – Un ragazzo di 16 anni originario dello Sri Lanka è morto annegato in una piscina all’interno di una proprietà privata a Verona. E’ successo nel primo pomeriggio nella zona dello stadio Bentegodi. Secondo quanto si apprende, il ragazzo si è allontanato dall’istituto ‘Don Calabria’ dove seguiva un percorso di formazione professionale per poi introdursi nella proprietà privata trovando lì la piscina esterna in cui ha perso la vita.  Le ricerche del giovane, affetto da un disturbo dello spettro autistico, sono scattate non appena si è allontanato dal centro in cui studiava. Quindi il ritrovamento del corpo nella piscina. I sanitari del 118 accorsi sul posto – insieme ai carabinieri di Verona che indagano sul caso – non hanno potuto far altro che constatere il decesso del 16enne. La salma è stata riconsegnata ai genitori del ragazzo.  —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

