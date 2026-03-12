14.6 C
Firenze
giovedì 12 Marzo 2026
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Fumo, Back (Skr Ag): “Prodotti irregolari dalla Cina rischiosi per Europa”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
Meno di 1 ' di lettura

(Adnkronos) – “L’Unione Europea deve preoccuparsi delle normative. Se compri delle sigarette ci sono dei controlli e delle limitazioni, cosa che manca per lo svapo e le sigarette elettroniche. La quantità di prodotti provenienti dal mercato irregolare cinese è incontrollata e rischiosa per l’Europa.”. Lo ha detto oggi Rico Back, Managing Partner di Skr Ag, durante la presentazione di un nuovo studio sul mercato irregolare di sigarette elettroniche all’interno dell’Unione Europea.  

“Il 90% dei vape in commercio globalmente provengono dalla Cina, più di 40 tonnellate di prodotto. Ho visto la crescita di questi mercati, che di conseguenza porta a una necessità di profitti. All’interno di questi prodotti si trovano più di un migliaio di ingredienti non sottoposti a controllo, con dogane non pronte ad affrontare il problema e con una mancaza di dibattito sulla loro origine, sarà impossibile controllare il mercato. Questo sarà un problema per tutta l’Europa” ha aggiunto. 

 

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
14.6 ° C
15.4 °
13.5 °
62 %
1kmh
40 %
Gio
14 °
Ven
17 °
Sab
17 °
Dom
17 °
Lun
18 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (1403)ultimora (1272)Eurofocus (54)sport (47)demografica (30)Eugenio Giani (18)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati