Funerali di Papa Francesco, Ali Agca: “Voglio partecipare” – Video

Ali Agca, l’attentatore di Giovanni Paolo II, desidera partecipare ai funerali di Papa Francesco. A dirlo è lui stesso, in un video diffuso dal suo procuratore legale, Riccardo Sindoca, nel giorno della morte del pontefice. “Chiedo al governo italiano e quello Vaticano – dice nel filmato – di permettermi di partecipare ai funerali di Papa Francesco”. “Esprimo il mio cordoglio per la morte di Papa Francesco – continua Agca – che ha fatto tutto il suo meglio per la pace mondiale e la coesistenza pacifica fra i popoli”. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)