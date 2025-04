Funerali Papa Francesco, chi è Giovanni Battista Re: il cardinale celebra le esequie

(Adnkronos) –

I funerali di Papa Francesco, oggi 26 aprile, vengono presieduti a San Pietro dal cardinale Giovanni Battista Re. Il 91enne cardinale bresciano, decano del collegio cardinalizio, è una figura centrale nella Chiesa dopo la morte del Pontefice. Sarà lui, nella fase della sede vacante, a convocare formalmente il Conclave che si riunirà dopo il 5 maggio per l’elezione del nuovo Papa. Re, nato a Borno il 30 gennaio 1934, ha dedicato l’intera esistenza alla Chiesa, sin dall’ingresso nel seminario di Brescia all’età di 11 anni nel 1945, nell’Italia che usciva dalla Seconda Guerra Mondiale. Nel 1957, a 23 anni, è diventato presbitero e nello stesso anno si è trasferito a Roma per frequentare la Pontificia Università Gregoriana, dove ha conseguito la laurea n diritto canonico nel 1960. Dopo un ritorno a Brescia, il nuovo trasferimento a Roma nel 1963 e l’inizio della ‘carriera’ come addetto alla nunziatura apostolica a Panama. Dal 1967 al 1971, l’incarico presso la rappresentanza in Iran. La prima reale svolta risale al 1987, con la nomina da parte di Papa Giovanni Paolo II arcivescovo titolare di Vescovio e segretario della Congregazione per i vescovi. Il 7 novembre dello stesso anno arriva l’ordinazione episcopale. Altra tappa fondamentale nel concistoro del 21 febbraio 2001, quando papa Giovanni Paolo II lo crea e pubblica cardinale presbitero con il titolo cardinalizio dei Santi XII Apostoli. Nel 2002, la nomina a cardinale vescovo della sede suburbicaria di Sabina-Poggio Mirteto, nel Lazio. Gli incarichi vengono confermati da Papa Benedetto XVI, fino alla rinuncia presentata da Re nel 2010. Con il Pontificato di Jorge Bergoglio, il 30 gennaio 2014 compie 80 anni: Reesce dal novero dei cardinali elettori. Papa Francesco nel 2017 approva la sua elezione a sottodecano del Collegio cardinalizio e nel 2020 dice sì alla nomina a decano del Collegio cardinalizio. Contemporaneamente, Re diventa cardinale vescovo di Ostia. E’ Re, il 5 gennaio 2025, a celebrare l’eucaristia durante i funerali papa emerito Benedetto XVI, presieduti da papa Francesco. Oggi, sarà lui a presiedere le esequie del Pontefice deceduto lunedì 21 aprile. —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)