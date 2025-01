Futurismo, lo chef Ruta: “Dal pollo d’acciaio al bombardamento d’Adrianopoli, la cena senza posate di Marinetti”

(Adnkronos) – Dal pollo d’acciaio al bombardamento d’Adrianopoli. Immaginate Marinetti a capotavola, le mani nel cibo, senza posate. Profumi spruzzati nell’aria, messaggi nascosti nei piatti come enigmi da decifrare, musiche che amplificano ogni boccone. Palato, vista e olfatto in un’orgia sensoriale che grida ‘no al brodino, sì al caos creativo’. Benvenuti a una cena futurista, racconta all’Adnkronos lo chef Claudio Ruta, “dove l’agrodolce si sposa con il salato, le acciughe incontrano la frutta candita, e i cocktail, anzi, le ‘polibibite’, sostituiscono l’esterofilo cocktail”. Oltre il Marinetti rappresentato nella serie ‘M – Il figlio del secolo’, sovrappeso e solo mentre declama in solitaria nel salotto della Sarfatti Zang Tumb Tumb, il poeta fondatore del futurismo fu anche inventore di ricette ‘ardite’, ecco quali.

Il pollo d’acciaio

Prendiamo il pollo d’acciaio, un piatto simbolo dell’epoca, che rivive oggi in alcune reinterpretazioni contemporanee. Si tratta di un arrosto condito con un impasto di verdure e farcito con sfere di zucchero argentate, a evocare il luccichio del metallo. Il gusto? “Un tripudio agrodolce che mescola sapori forti e contrasti netti, giocando sul filo del paradosso. I futuristi volevano spezzare le tradizioni culinarie e proporre una cucina che fosse spettacolo e innovazione,” spiega lo chef che oggi ripropone, con qualche adattamento, queste ricette d’avanguardia.

Il bombardamento di Adrianopoli

E poi c’è il celebre bombardamento di Adrianopoli, un arancino ribelle, lontano anni luce dalla ricetta siciliana a cui siamo abituati. “Il riso viene cotto nel latte, non nel brodo, per conferire una dolcezza inattesa, quasi da dessert. All’interno si nascondono acciughe, olive verdi e mozzarella—anzi, “mozzarella di bofala,” come la chiamavano allora. “Il tutto – spiega lo chef – veniva fritto e servito in una combinazione di sapori che davvero sembra un’esplosione in bocca, degna del nome bellico”.

Le bevande: il Kaleidoscopio

Non mancano le trovate eccentriche anche nel bere. “Addio cocktail, benvenute polibibite, che abbinano fermentati, frutta e spezie in composizioni audaci. Oggi, una di queste rivive in forma rivisitata: il Kaleidoscopio, un mix di birra, ginger beer e centrifuga di cavolo viola, perfettamente in linea con l’estetica visionaria dei futuristi”, dice. La loro cucina, spiega lo chef, “è un manifesto, voleva stupire, provocare e rompere ogni schema.” E se alcune creazioni sono troppo estreme per essere replicate alla lettera—spesso mancano persino ricette precise—l’idea di sperimentazione radicale che animava quei piatti continua a ispirare”. (di Andrea Persili) —cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)