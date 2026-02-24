12.1 C
Futuro Nazionale, Vannacci: “Federiamo realtà di destra. Governo va preservato, è il meno peggio”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) – Futuro Nazionale, il partito fondato da Roberto Vannacci, guarda a “federare” le realtà “politiche e sociali” che credono in una “destra vera” e ai tanti italiani che non vanno a votare, “molti” dei quali sono di destra. Lo spiega lo stesso ex vicesegretario della Lega, a Bruxelles a margine della conferenza stampa di presentazione del suo ingresso nel gruppo Esn nel Parlamento Europeo, quello dell’AfD tedesca.  

“Credo che il mio ruolo – afferma Vannacci – sia quello di risvegliare tutte le persone che credono in una destra vera. Abbiamo il 52% degli italiani che non vanno a votare: molti di loro sono di destra e non si sentono rappresentanti dall’offerta politica che oggi è presente. Credo di risvegliare le coscienze di queste persone”.  

“E poi credo anche, perché no – aggiunge – di federare quelle realtà politiche e sociali che credono in una destra vera e possono vedere nel sottoscritto un punto di riferimento. Ma – precisa – non mi sono posto come obiettivo quello di collegare tutti i partiti di destra attualmente esistenti. Il mio obiettivo è cambiare l’Italia, cambiare l’Europa e riportare la destra che oggi sta governando su posizioni veramente di destra”.  

Futuro Nazionale ha votato la fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni “perché ritengo che questo governo non debba essere messo in pericolo, che questo governo sia il meno peggio”, dice Vannacci. “Ma non mi accontento del meno peggio – continua – vorrei il meglio per noi, per i nostri figli e i nostri giovani. Ho anche votato inequivocabilmente no al decreto” sugli aiuti militari all’Ucraina, conclude.  

politica

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

