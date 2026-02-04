Fvg, presentate linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici

(Adnkronos) – Sono state presentate le linee guida del nuovo Piano industriale di Grado Impianti Turistici, che propone quattro driver di sviluppo. Anzitutto, si spiega in una nota, la rinnovata concessione demaniale al 2041 come leva per la programmazione e i grandi investimenti. Altro ‘motore’ di sviluppo, la piena integrazione tra offerta e servizi: arenile, entroterra e il polo dei servizi (Terme Marine, Piscina termale, Parco acquatico, ristorazione). Inoltre si punta sull’efficientamento energetico con il ricorso alle rinnovabili per una “Spiaggia green” competitiva e l’impegno per l’uso della geotermia. Infine, focus sugli investimenti nelle persone di GIT: perché stabilità e competenze sono la garanzia di qualità del servizio.

“Finisce l’incertezza e inizia la programmazione per un turismo evoluto e sostenibile sui 12 mesi – dichiara Roberto Marin, presidente GIT –. Ora possiamo lavorare su un arco temporale di 15 anni, il che significa, in primo luogo, vedere riconosciuto il lavoro fatto sin qui per portare l’offerta sull’arenile ai livelli di eccellenza che la nostra clientela ci riconosce. In secondo luogo, ci prepariamo a lavorare su una stagione turistica, che coprirà l’intera annualità con servizi diversi e con le Terme Marine come fulcro del benessere e longevità delle persone, che abbiamo chiamato Sea Water Hub”.

L’obiettivo – si sottolinea – è a”mbizioso e solido: GIT si candida ad essere un hub italiano che risponde alla domanda turistica di un nuovo tipo di clientela. Non solo per la vita media degli italiani che si allunga, ma le aspirazioni di un target più giovane e internazionale che sceglie nuovi stili di vita legati alla cura di sé”. “Parliamo di ‘Silver Economy’ – prosegue Marin –, riconosciuta come una leva strategica per il turismo italiano nel recente documento del Ministero delle Imprese e Made in Italy dedicato alle nostre filiere produttive. Il programma di partenariato Age-It, finanziato dal Pnrr, stima che questo segmento di offerta possa generare circa 60 miliardi di euro di vantaggi sociali. Ma parliamo anche di chi vuol arrivare in salute alla “silver age” e inizia magari già a 40 anni a frequentare le Terme, a fare crioterapia, a modificare le proprie abitudini verso il benessere psicofisico. Un percorso che punta alla longevità. GIT si è preparata a questa domanda turistica. Il primo lotto di ampliamento delle Terme lo sta a testimoniare, grazie al finanziamento regionale. Completata l’infrastruttura, siamo certi che ne beneficerà Grado come destinazione turistica, il sistema ricettivo e l’intero tessuto sociale».

Il 2025 si è confermato un anno ancora di crescita economica per GIT. Con un fatturato di 10,5 milioni di euro, in aumento del 31,5% rispetto al 2022. Chiave di questo successo è il potenziamento dei servizi, che hanno visto il rinnovamento delle strutture e l’ampliamento dell’offerta. Per il triennio in corso, GIT prevede di raggiungere un fatturato di 13 milioni di euro nel 2028, con un ritmo di crescita del 16% annuo. Il piano di espansione prevede inoltre l’inserimento di 45 nuovi posti di lavoro, l’ampliamento dell’arenile e il proseguo dei lavori di ampliamento delle Terme Marine.

Il Piano industriale 2026–2041 prevede già per quest’anno il rifacimento dei due chioschi del Parco Acquatico, l’introduzione di nuove soluzioni digitali come il servizio di power bank disponibile nei bar e all’ingresso principale e il potenziamento delle aree sportive, tra cui il campo da padel fronte mare, contribuiranno a ridisegnare spazi e servizi. Le strutture saranno progettate secondo criteri di flessibilità e adattabilità, per rispondere all’evoluzione del litorale e offrire un’esperienza sempre più integrata e completa tra spiaggia e servizi. In questa logica di ampliamento e diversificazione dell’offerta, anche le aree del Lido di Fido, della Baby Beach e i servizi Settimo Cielo saranno ulteriormente valorizzati, insieme alla creazione di nuovi spazi per eventi dedicati al pubblico giovane.

La crescita delle infrastrutture e delle esperienze procederà di pari passo con un forte impegno verso la sostenibilità ambientale. L’adozione della geotermia e la partecipazione alle comunità energetiche consentiranno una significativa riduzione dell’impatto ambientale complessivo, mentre la Spiaggia Green diventerà un modello basato su architetture sostenibili, design inclusivo e consumi ridotti. GIT investirà nel personale, aumentando il numero di collaboratori stabili e rafforzando i percorsi di formazione. Nel 2025 l’azienda ha impiegato 205 collaboratori, di cui 11 stabilizzati; per il 2026 è prevista una crescita fino a 215 persone. Parallelamente, proseguono le politiche di welfare aziendale, che includono la staff house, i buoni pasto, l’accesso gratuito alla palestra e un’area relax dedicata. La GIT Academy continuerà a rappresentare il principale strumento per la formazione e la crescita professionale.

Particolare attenzione sarà inoltre rivolta ai temi dell’accessibilità, della sicurezza e del rispetto degli spazi comuni. Proseguirà la campagna “Io Respiro il Mare”, molto apprezzata nel 2025, accompagnata dall’estensione dell’orario di vigilanza per garantire una maggiore sicurezza. L’accessibilità rimarrà un valore chiave, con servizi come le bike per non vedenti e persone con disabilità e, dal 2026, un nuovo plugin sul sito web per migliorare la leggibilità dei contenuti e il reperimento di tutte le informazioni utili. Verrà rinnovata la collaborazione con Fondazione AIRC, con la devoluzione dell’8% del ricavato di ogni ombrellone alla ricerca contro il cancro.

La stagione 2026 sarà caratterizzata da un significativo ampliamento dell’offerta culturale, sportiva e musicale. Le attività per bambini e famiglie saranno intensificate con appuntamenti settimanali e festival tematici; gli eventi sportivi includeranno maratone, triathlon, sfide ciclistiche e momenti di benessere, come le sessioni di yoga in spiaggia. Il programma culturale e musicale si arricchirà di concerti, spettacoli comici, rassegne letterarie, con “Libri e autori a Grado”, e progetti multisensoriali ospitati anche alle Terme Marine. I grandi eventi, tra cui la Winter Season, confermano la volontà di offrire esperienze distintive anche nei mesi non estivi, affiancati da appuntamenti istituzionali come l’inaugurazione della stagione estiva, il Grado Airshow 2026 e la partecipazione a Barcolana 58.

Infine, in questo percorso di innovazione e responsabilità, GIT si preparerà infine a celebrare un traguardo simbolico e identitario: nel 2027 la Spiaggia dell’Isola del Sole festeggerà 135 anni dalla proclamazione imperiale che sancì la nascita di Grado come stazione balneare mitteleuropea.

