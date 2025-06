G7, la risposta dell’Iran: “Basta retorica unilaterale, affronti aggressione di Israele”

(Adnkronos) –

L’Iran risponde al G7. Dopo la dichiarazione dei leader occidentali, che chiedevano la fine del conflitto in Medio Oriente ribadendo l’impossibilità per Teheran di ottenere un’arma nucleare, è arrivata la risposta della Repubblica Islamica: “‘Il G7 deve abbandonare la sua retorica unilaterale e affrontare la vera fonte dell’escalation: l’aggressione di Israele”. Lo ha dichiarato il portavoce del ministero degli Esteri iraniano Esmaeil Baqaei in un post su ‘X’. Riferendosi proprio alla dichiarazione firmata dai leader del G7 riuniti in Canada, Baqaei ha affermato che il documento ”ha ignorato in modo evidente la palese aggressione di Israele contro l’Iran e gli attacchi illegali alle nostre infrastrutture nucleari pacifiche, nonché gli attacchi indiscriminati alle aree residenziali e l’uccisione dei nostri cittadini”. Davanti a questo, ha proseguito, ”gli stati membri del G7, in particolare i tre membri permanenti del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, devono assumersi la propria responsabilità legale e morale nei confronti di un atto di aggressione eclatante contro un membro delle Nazioni Unite”. Affermando che ”le cose vanno chiamate con il loro nome”, Baqaei ha sostenuto che ”la guerra di aggressione di Israele contro l’Iran è un duro colpo per la Carta delle Nazioni Unite e per il diritto internazionale. È anche un attacco senza precedenti ai principi del Trattato di non proliferazione”. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)