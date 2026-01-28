10.9 C
Gabriel Garko si è sposato, le prime foto con il marito Giorgio. Ecco chi è

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Sono sereno, sto bene e ho trovato il mio equilibrio”. Così si è raccontato Gabriel Garko ospite a Verissimo nella puntata di sabato 24 gennaio. L’attore nel salotto di Silvia Toffanin ha rivelato di aver fatto il grande passo: due anni fa si è sposato con il compagno con cui è legato da circa quattro anni.  

Un matrimonio celebrato in gran segreto, lontano dai riflettori: “Ho organizzato tutto affinché non uscisse la notizia, è successo il 2 dicembre, non l’ho detto a nessuno. Lo abbiamo comunicato alle nostre famiglie il giorno stesso. Ho condiviso la notizia solo con le persone con cui ho un forte legame. Eravamo in Comune, in 4 persone, tutto blindato”, ha raccontato Garko.  

Il compagno dell’attore si chiama Giorgio. I due sono stati recentemente paparazzati a Roma, entrambi con vistosi anelli al dito. Secondo quanto riportato da Chi, Giorgio è palermitano, origini nobiliari, quarant’anni, avvocato, gestore di b&b in Sicilia. 

La coppia – si legge sul magazine – si sarebbe conosciuta tramite amici in comune per poi ritrovarsi grazie ai social, dando inizio a una relazione che oggi li ha portati a fare una scelta di vita importante.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

