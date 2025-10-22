18.3 C
Firenze
mercoledì 22 Ottobre 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo preferito a Ballando: “Votatelo”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
Gabriella Carlucci, sorella di Milly, ha il suo concorrente preferito a Ballando con le stelle. In occasione della prima edizione de ‘La Dolce Vita Challenge’, la tre giorni di tennis e divertimento organizzata al Foro italico di Roma, la sorella della conduttrice del dance show di Rai 1 ha intervistato l’ex tennista e la sua partner di ballo, Giada Lini.  

Gabriella ha esaltato le qualità del giocatore, ricordando la sua ultima partita contro Carlos Alcaraz nel Torneo di Wimbledon. Fognini ha spiegato le sue mosse contro il tennista spagnolo: “Sono arrivato con l’impugnatura del rovescio. Poi, ho cambiato idea all’ultimo: ho cambiato l’impugnatura dalla parte del dritto e l’ho tirata nel lato opposto”, ha detto mostrando l’impugnatura con la racchetta. 

 

“I suoi piedi sono migliori di quelli dei ballerini perché da tennista deve coprire uno spazio molto più grande – ha detto Carlucci -. Devi correre da una parte all’altra e inoltre l’esibizione di danza dura un minuto e mezzo, quella partita è durata cinque ore”, ha aggiunto. “Vero, ma questo per me è un lavoro nuovo. Anche se la pista da ballo è più piccola con i passi faccio più fatica”, ha ribadito Fognini che però non perde le speranze.  

  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
nubi sparse
18.3 ° C
19.1 °
17.1 °
93 %
2.1kmh
75 %
Mer
18 °
Gio
18 °
Ven
20 °
Sab
18 °
Dom
17 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Adnkronos (2092)ultimora (1411)vid (299)tec (94)Lav (75)sal (61)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati