Gaetano Migliaccio, proposta in ginocchio a Giovanna Sannino: gli attori di ‘Mare Fuori’ si sposano

(Adnkronos) – Due attori di ‘Mare Fuori’ si sposano: Giovanna Sannino e Gaetano Migliaccio sono pronti al grande passo e presto diventeranno marito e moglie. La proposta di lui è arrivata la notte scorsa, durante la festa per i venticinque anni dell’attrice, a tema ‘Mamma Mia!’, piena di glitter, lustrini, salopette e ovviamente citazioni degli Abba. Dopo che Giovanna Sannino ha spento le candeline, Gaetano Migliaccio le si è avvicinato e le ha chiesto di chiudere gli occhi. “Questo è stato un anno difficile, pieno di incertezze, io però una certezza l’ho trovata e sei tu, il nostro amore è stato una delle cose più forti che si potesse mai vivere”, le ha detto prima di mettersi in ginocchio e chiederle: “Giovanna Sannino, mi vuoi sposare?”. Solo a quel punto la ragazza ha aperto gli occhi e ha visto il compagno porgerle una scatolina con l’anello di fidanzamento. Lei lo ha baciato teneramente, poi ha detto un timido ‘sì’ incoraggiata dagli amici che hanno assistito alla scena con emozione. Tra loro anche tanti colleghi di ‘Mare Fuori’, come Maria Esposito che ha filmato e condiviso sui social il momento della proposta. Giovanna Sannino e Gateano Migliaccio si sono conosciuti e innamorati sul set della serie ‘Mare Fuori’, dove lei interpreta Carmela e lui Salvo. Da mesi, nelle interviste e sui social, avevano lasciato intendere che c’era l’idea di sposarsi. Migliaccio aveva scritto frasi come: “Noi continueremo ad amarci, sempre, ogni giorno di più”, “Ti va di ballare e ridere con me per tutta la vita?”. A novembre aveva scritto su Instagram: “Innamorarsi in inglese si dice ‘To Fall In Love’. Letteralmente vuol dire ‘cadere nell’amore’. In quest’ultimo periodo penso di aver compreso il vero significato di ciò che si vuole dire, almeno per me. Cadere nell’amore non vuole solo dire farsi trasportare dall’amore, ma affidarsi ad esso, non avere paura di cedere davanti al tuo amore, perché se è un amore forte, non ti giudicherà mai. Starà lì a porti la mano per rialzarti e dire ‘non ti preoccupare, superiamo anche questa, insieme’. Trovare un amore nel quale non hai vergogna di cedere, non hai vergogna o paura di avere dei momenti deboli, trovare un amore dove puoi cadere, senza farti troppo male. Sono giorni che ci penso, è passata una settimana molto complicata, eppure cadere non ha fatto così male, certo la botta c’è, ma poi passa l’amore ad accarezzarti e stringerti forte, e stai bene. Niente di più. Vi auguro di trovare un amore in cui potrete cadere, ed essere ancora più innamorati di prima. Come ho fatto io”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)