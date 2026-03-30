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Gaffe a Uno Mattina, l’inviato scambia il microfono… per un calice di vino in diretta

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Gaffe in diretta a Uno Mattina. Nella puntata andata in onda oggi, lunedì 30 marzo, l’inviato Giordano Verardi si trovava nei pressi del Massiccio del Pollino in Calabria, per un servizio dedicato alle eccellenze vinicole del territorio, insieme a Gennaro Convertini, responsabile di ARSSA, l’agenzia regionale dello sviluppo agricolo della Calabria. 

Tra degustazioni, passeggiate e momenti di racconto, l’inviato Verardi si è reso protagonista di una piccola gaffe in diretta. Nel tentativo di porre una domanda sul grado alcolico dei vini, l’inviato si è confuso: con il microfono su una mano e un calice di vino rosso nell’altra, ha finito per porgere a Covertini proprio il bicchiere, avvicinandolo alla bocca come se fosse un microfono.  

 

 

Resosi conto dell’erorore dopo pochi istanti, Verardi ha sorriso e si è corretto immediatamente sostituendo il calice con il microfono, tra la nonchalance dell’intervistato che con grande professionalità ha continuato a rispondere alla domanda.  

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