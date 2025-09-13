22.8 C
Firenze
sabato 13 Settembre 2025
Gaffe ad ‘Avanti un altro’, la valletta lancia ‘Affari Tuoi’ e Bonolis sbotta

“E domani andrà in onda Affari Tuoi”, ma è canale 5. Momento esilarante nel corso della puntata di ‘Avanti un altro’, il game show di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Sul finale della trasmissione, la valletta si è avvicinata al conduttore per lanciare il Tg5 e successivamente l’appuntamento con la prossima puntata del game show. Ma la donna è inciampata in un lapsus.   “Tra poco c’è il Tg5 e domani andrà in onda Affari Tuoi”, ha detto con disinvoltura confondendo la trasmissione di Rai 1 con quella in cui si trovava. Immediata la reazione di Paolo Bonolis. “Ma basta, ma basta, ma se vi stiamo sulle palle, ma non ci venite qua”, ha esclamato di fronte alla donna rimasta senza parole che non è riuscita a trattenere le risate. La gaffe non è passata inosservata nemmeno sui social. A condividere il video sui social, è stato lo stesso conduttore di Affari Tuoi, Stefano De Martino che ha pubblicato la clip accompagnandola ad alcune emoticon della risata.  —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

