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Gaffe di Elisa Isoardi, dimentica il nome di Gabriele Corsi in diretta: la replica

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REDAZIONE
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(Adnkronos) –
Piccola gaffe per Elisa Isoardi in diretta durante la puntata di ‘Bar Centrale’ in onda oggi, sabato 9 maggio. La conduttrice stava parlando di Sal Da Vinci e della sua imminente partecipazione all’Eurovision Song Contest 2026, condotto da Elettra Lamborghini e… Gabriele Corsi.  

In un momento di lapsus la conduttrice ha dimenticato proprio il suo nome: “Avete visto lo spot è bellissimo, c’è il conduttore e la conduttrice che è la nostra Elettra Lamborghini”, ha detto sorvolando sul nome di Corsi appunto. “E Fabio Corsini, giusto?”, ha aggiunto Isoardi, sbagliando. Ma non è finita qui. La conduttrice ha ricevuto poi il suggerimento del nome corretto da dietro le quinte, ma il messaggio non è arrivato forte e chiaro: “È Daniele Corsi, scusate, mi perdonerà!”. 

 

 

Il video ha fatto il giro del web ed è arrivato allo stesso Gabriele Corsi che ha deciso di ricondividerlo commentando ironicamente: “Perdonata. Firmato Fabio e Daniele”, ha scritto con un cuore rosso, senza rancore. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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