39.8 C
Firenze
domenica 10 Agosto 2025
Segnala a Zazoom - Blog Directory
spot_img

Gaia, lo sfogo e le lacrime: “Ansia e solitudine dettano legge”

Ultima ora
REDAZIONE
REDAZIONE
1 ' di lettura

(Adnkronos) –
“La diabolica trinità è venuta a farmi visita. Senso di vuoto, ansia e solitudine sono arrivati per rimanere più del solito”. Gaia affida un lungo sfogo ad un post su Instagram, in cui spicca la foto degli occhi umidi per le lacrime. La cantante mette nero su bianco le sue riflessioni durante un viaggio in treno da Roma a Milano. “Una tratta familiare per me, per la mia primavera emozionale, i primi amori sbocciati nella città eterna, le prime responsabilità che mi richiamavano verso il freddo Nord e i primi sensi di vuoto non più colmabili da una carezza di papà o una tenera rassicurazione di mamma. Il dejavu era inevitabile. L’inquietudine pure”, scrive Gaia.
 Senso di vuoto, ansia e solitudine “hanno preso spazio nel mio corpo come se fossero loro i proprietari di casa, si sono insediati con approccio apparentemente cortese e in poco tempo hanno dettato legge, imbavagliandomi l’anima e rendendola ostaggio”. “Questa ferita va fatta respirare, ossigenare. L’ansia di risolvere un problema è essa stessa un problema. Un cane che si morde la coda, un’apparente risoluzione che sotto forma di cura va ad infettare più in profondità”, prosegue. “La bimba che è in me vorrebbe essere solo vista, amata, accettata, cercata. Senza dover per forza fare ‘la brava’, servire a qualcosa o qualcuno, non dando mai e poi mai fastidio”, un altro passaggio. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

spot_img

Notizie correlate

Carica altri
Firenze
cielo sereno
39.8 ° C
40.6 °
38.5 °
23 %
4kmh
0 %
Dom
37 °
Lun
39 °
Mar
40 °
Mer
39 °
Gio
38 °

Ultimi articoli

SEGUICI SUI SOCIAL

VIDEO NEWS

Video news

in evidenza

Eugenio Giani (15)carabinieri (15)incidente (13)vigili del fuoco (12)Pisa Sporting Club (12)calciomercato (10)
Testata giornalistica iscritta al numero 2/2021
del Registro Stampa del Tribunale di Livorno
Sede legale: Via Cairoli, 30 - 57123 Livorno redazione@corrieretoscano.it

Cookie Policy - Privacy Policy

AREZZO
EMPOLI
GROSSETO
LIVORNO
LUCCA

MASSA CARRARA
PISA
PISTOIA
PRATO
SIENA

Pubblicità sulle nostre testate?

Copyright © Citycomm - p.iva 01950750495 | Tutti i diritti sono riservati