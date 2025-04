Gaia senza filtri, mostra l’acne sul viso: “Ho pensato di nascondermi, voglio normalizzare”

(Adnkronos) –

Gaia si mostra sui social senza filtri, lontana dalle immagini perfette e patinate. La cantante, reduce dal Festival di Sanremo 2025 con il brano ‘Chiamo io chiami tu’, ha condiviso con i suoi follower un momento delicato, un “reality check”, come lo definisce lei stessa, che la vede alle prese con un forte sfogo di acne sul viso. La cantante ha condiviso un video in cui si mostra al naturale, senza filtri o trucco: “Il nostro corpo è il nostro universo, risponde agli stimoli esterni ma soprattutto a quelli interni. Sto vivendo uno dei momenti più belli, intensi e significativi della mia vita e mi ritrovo a dover fare i conti con una pelle che urla, chiede aiuto e una tregua”, scrive la cantante reduce da Sanremo con il brano ‘Chiamo io chiami tu’. La reazione iniziale è stata quella di nascondere l’imperfezione, coprendo lo sfogo con il trucco ed “evitare il confronto ma non credo sia la soluzione e soprattutto non è da me”. Per la giovane cantante “essere in connessione con me stessa significa anche abbracciare questo periodo, cercare di comprendere cosa la mia pelle stia cercando di dirmi e avere pazienza. Nella velocità della vita di tutti i giorni, presi da obiettivi e sogni, mi è capitato di trascurare alcuni segnali d’allarme e non voglio che questo sia il mio approccio verso me stessa, verso il mio Universo, il mio corpo”. Gaia, però, non intende prendersi una pausa. “Questo non significa per me essere estremi e sparire nel nulla, ma convivere con questo processo di guarigione, guidata da professionisti ineccepibili e un Team comprensivo e continuare a portare la mia musica ovunque anche con una pelle che pare gli ‘strawberry fields’ dei Beatles”. “Ci tenevo a dirvelo – conclude Gaia – un po’ per esorcizzare la mia timidezza a riguardo e un po’ per normalizzare e raccontare tutta me stessa perché alla fine la vita è un grande ossimoro in cui riescono a convivere la voglia di essere visti e compresi e la necessità di prendersi del tempo lontana da tutto e tutti. Se il corpo chiama, devo per forza rispondere”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)