Galanti (Ice), Cosmoprof attore globale, Italia tra i leader con export +70% in 6 anni

(Adnkronos) – La cosmetica italiana si conferma uno dei pilastri del made in Italy sui mercati internazionali, con numeri in forte crescita e un ruolo sempre più strategico nell’export. È quanto sottolineato da Lorenzo Galanti, direttore generale di ICE Agenzia, in occasione dell’apertura di Cosmoprof Worldwide Bologna 2026. L’Italia è oggi il quinto esportatore globale di cosmetici, con una quota di mercato pari al 6,2%. Tra il 2019 e il 2025 l’export del settore è cresciuto del 70%, raggiungendo gli 8,8 miliardi di euro, con un saldo commerciale positivo superiore ai 5 miliardi.

ICE affianca attivamente le imprese lungo tutta la filiera – dai brand ai macchinari fino ai servizi professionali – sostenendone l’internazionalizzazione. In questa edizione della manifestazione, l’Agenzia ha contribuito a portare a Bologna oltre 700 buyer esteri, selezionati e coinvolti per favorire nuove opportunità di business.

“Cosmoprof è ormai un attore globale attraverso cui promuovere le eccellenze italiane”, ha evidenziato Galanti, ribadendo il valore della piattaforma fieristica come hub strategico per lo sviluppo internazionale del comparto.

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