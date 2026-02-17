6.1 C
Galatasaray-Juventus: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Juventus. I bianconeri sfidano oggi, martedì 17 febbraio, il Galatasaray – in diretta tv e streaming – nell’andata dei playoff di Champions League allo stadio Ali Sami Yen di Istanbul. La squadra di Spalletti arriva alla sfida dopo aver chiuso la fase campionato della massima competizione europea con lo 0-0 di Monaco, che ha certificato il 13esimo posto in classifica e in conseguente accesso agli spareggi. 

In campionato invece, nell’ultimo turno, la Juve è stata battuta a San Siro dall’Inter per 3-2, in una partita segnata dall’espulsione di Kalulu, con la seconda ammonizione provocata dalla simulazione di Bastoni. 

 

La sfida tra Galatasaray e Juventus è in programma oggi, martedì 17 febbraio, alle ore 18.45. Ecco le probabili formazioni: 

Galatasaray (4-2-3-1): Cakir; Sallai, Sanchez, Bardakci, Jakobs; Gabriel Sara, Lemina; Baris Yilmaz, Gundogan, Lang; Osimhen. All. Okan 

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso; Locatelli, McKennie; Francisco Conceicao, Miretti, Yildiz; David. All. Spalletti 

 

Galatasaray-Juventus sarà trasmessa in diretta televisiva e in esclusiva sui canali SkySport. Il match sarà visibile anche in streaming sull’app SkyGo e su NOW. 

 

