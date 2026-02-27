14.3 C
Firenze
venerdì 27 Febbraio 2026
Galiano: “Bisogna andare oltre l’atto violento e capirne le cause”

REDAZIONE
(Adnkronos) – “Bisogna capire le cause che spingono alla violenza” di genere, “spesso nascono in famiglie dove le emozioni non vengono raccontate, espresse o circoscritte entro un perimetro definito. Noi ci occupiamo proprio di parlare di emozioni e di ‘scomporre’ le parole, per capire come smontare questo meccanismo il più possibile e scongiurare il pericolo che la violenza si perpetui. Nove volte su dieci, infatti, gli episodi più violenti scaturiscono da una mancata interpretazione delle proprie emozioni e dall’assenza di una ‘grammatica degli affetti”. Sono le parole di Enrico Galiano, scrittore e insegnante, intervenuto a Milano all’evento organizzato da Coop per presentare le azioni che metterà in campo nel 2026 in tema parità di genere. Un impegno che si conferma per il sesto anno consecutivo con il supporto della campagna ‘Close The Gap’ 

Galiano contribuisce all’operazione ‘Dire, fare, amare’, il cui obiettivo è “portare nelle scuole l’educazione sentimentale e l’educazione alle emozioni, sottolineando quanto siano fondamentali”, sottolinea. 

“Essendo un insegnante, mi trovo all’interno del contesto in cui i problemi si manifestano e le cose accadono” spiega soffermandosi poi sulla necessità di fare chiarezza sull’educazione sessuale: “Si tratta semplicemente dell’intervento di esperti che aiutano i ragazzi a comprendere le dinamiche adolescenziali più complesse -illustra-. L’educazione sentimentale è come l’inglese o la grammatica. È una materia che dovrebbe essere studiata in modo curricolare a scuola. Non è un ‘di più’ da fare saltuariamente, ma un elemento che rende il percorso di crescita un cammino protetto”, conclude. 

