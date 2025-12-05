11.7 C
venerdì 5 Dicembre 2025
Garau (Fand): “Formati 250 diabetici guida come riferimento dalla diagnosi”

(Adnkronos) – “Come Fand stiamo dedicando molto spazio alla formazione. Teniamo dei corsi per il diabetico guida, una figura volontaristica che stiamo inserendo all’interno delle diabetologie più o meno in tutta Italia. Nel corso di questi ultimi anni abbiamo già formato circa 250 persone e ora stiamo lavorando con le istituzioni per riuscire a istituzionalizzare questa figura, in considerazione del fatto che stanno venendo a mancare i medici e gli infermieri. La persona con diabete ha la necessità di avere dei punti di riferimento, soprattutto al momento della diagnosi”. Così Stefano Garau, vice presidente nazionale Fand – Associazione italiana diabetici, in occasione della pubblicazione del vodcast ‘Diabete oltre il pregiudizio. Come affrontare lo stigma’, realizzato da Adnkronos con il supporto non condizionante di Abbott, e disponibile sui canali YouTube, Spotify e nella sezione Podcast di adnkronos.com. 

salute

