Garlasco, il legale di Bossetti: “Lovati da Corona? Fango su Yara, disgustato”

REDAZIONE
REDAZIONE
(Adnkronos) – “Uno spettacolo orribile dal punto di vista professionale e umano. Massimo Lovati ha buttato fango su Yara Gambirasio, una ragazzina che non si può difendere da parole ignobili; ha parlato senza conoscere nessun atto del processo sull’omicidio di Brembate e non ha mostrato rispetto né per l’essere umano Massimo Bossetti, né per la giustizia pensando che sia uno show dove sparare sempre più alto, o meglio più in basso”. Claudio Salvagni, legale dell’uomo condannato all’ergastolo per l’omicidio di Yara Gambirasio, è “disgustato” dalle ultime dichiarazioni del collega Lovati che – in un colloquio con Fabrizio Corona – “è andato oltre ogni limite, anche quello del ridicolo”.  

Lovati, difensore di Andrea Sempio indagato per l’omicidio in concorso di Chiara Poggi uccisa a Garlasco, ha contestato la difesa di Salvagni. “Io gli dicevo: io Bossetti sono l’amante di Yara Gambirasio. Ci trovavamo tutte le settimane e scop…come due scim…ecco perché c’è il mio Dna. Condannatemi per violenza sessuale con minorenne consenziente, non per omicidio, io non l’ho uccisa. Basta, vincevi il processo”, le frasi catturate da ‘Falsissimo’.  

“Sono dichiarazioni – dice Salvagni all’Adnkronos – che mostrano zero rispetto, sono orribili per Yara e la sua famiglia, ma lo sono anche per Bossetti che ha il diritto di gridare la propria innocenza. Sono imbarazzanti per un avvocato che riduce il suo ruolo a show, senza neppure rendersi conto di venire strumentalizzato e ridicolizzato. Quello che ho visto non fa onore alla categoria. Non infierisco su una persona anziana, ma di fronte alla sua insipienza umana e professionale credo che sia arrivato il momento che Andrea Sempio si trovi chi davvero lavori alla sua difesa e non pensi a dare spettacolo”.  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

© Riproduzione riservata

