Garlasco, Lino Banfi e l’omicidio: “Per me è stata una donna”

(Adnkronos) –
“Penso una cosa di Garlasco, la dico perché la devo dire per forza”. Lino Banfi, al podcast di Hoara Borselli ‘Sette vite’, esprime il proprio parere sull’indagine relativa all’omicidio di Garlasco. Alberto Stasi è stato condannato per il delitto di Chiara Poggi, uccisa nell’agosto 2007. L’inchiesta ha ripreso vigore negli ultimi mesi è stato coinvolto Andrea Sempio, indagato. 

“Mi piacciono le trasmissioni che seguono l’attualità, con vicende che alimentano discussioni. Il caso di Garlasco mi appassiona, devo dire una cosa”, dice Banfi. “Io sono convintissimo sempre più che o c’entra questo nuovo che hanno trovato, Sempio, o quello che da anni è in carcere, Stasi. Ammettiamo che siano colpevoli entrambi, sto facendo un’ipotesi assurda”, precisa. “Però, io credo che chi ha dato qualche botta terribile con qualche oggetto è una donna. Quella violenza… quando una donna odia un’altra donna, diventa una bestia irrefrenabile. Quelle secondo me sono botte di una donna”, aggiunge l’attore.  

© Riproduzione riservata

