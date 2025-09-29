Gasparri: “Mi attaccano per parole su Goracci? Da lei affermazioni false e incaute, si scusi”

(Adnkronos) – “La Goracci giorni fa ha detto che non era vero che erano stati bruciati dei bambini il 7 di ottobre. Io oggi (nel corso della trasmissione ‘Re-Start’ su Rai3, ndr), ho fatto vedere una foto di quella tragedia, con bambini bruciati, e ho detto che la Goracci ha detto una cosa falsa. Tutti qui”. Risponde così all’Adnkronos il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri, in merito alle polemiche suscitate dalle sue dichiarazioni nel corso della trasmissione ‘Re-Start’, condotta da Annalisa Bruchi su Rai3, in cui Gasparri ha definito la giornalista Lucia Goracci, inviata del Tg3, “negazionista” in merito ai fatti del 7 ottobre. “Quello che ha detto Goracci nei giorni scorsi ha causato un’ondata di proteste sui social -affonda Gasparri- Io oggi ho fatto vedere una foto che dimostra che ha detto una bugia. Chieda scusa, ha detto una bugia offendendo la sensibilità di un popolo intero”. “Io in questi giorni ho ricevuto tantissimi messaggi di gente che era sdegnata -aggiunge Gasparri- farà meglio a scusarsi per un’affermazione falsa e incauta, che ha offeso un popolo, non me, che pure mi sono offeso”. Gasparri conclude poi con un invito alla giornalistai: “Quando vuole e come vuole possiamo fare un dibattito, per dimostrare che lei ha detto una cosa non vera”. —spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)