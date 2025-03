Gattuso e la lite in tv: “Devi portare rispetto” – Video

(Adnkronos) – Gennaro Gattuso esplode in diretta tv e litiga con l’opinionista. L’allenatore dell’Hajduk Spalato si presenta ai microfoni dopo la sconfitta con il Rijeka e discute animatamente con l’ex calciatore Josko Jelicic, oggi opinionista dell’emittente Max Sport. “Tu parli troppo, devi portare rispetto alle persone. Parli sempre in maniera negatia. Devi portare rispetto alle persone”, dice Gattuso in un mix tra inglese, spagnolo e italiano. Jelicic prova a replicare, invitando Gattuso a non agitare la mano davanti al suo viso. “Sei uno straniero qui, sei arrivato qua dall’Italia e devi portare rispetto”, dice Jelicic. “Se ci sei tu, non vengo più a parlare”, la chiosa di Gattuso- —sportwebinfo@adnkronos.com (Web Info)