Gattuso nuovo ct Italia, Cassano: “La scelta migliore, ci porterà al Mondiale”

Antonio Cassano 'incorona' Gennaro Gattuso. L'ex attaccante ha speso parole d'elogio per il nuovo commissario tecnico della Nazionale, da poco nominato come successore di Luciano Spalletti sulla panchina dell'Italia: "Innanzitutto gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. L'ho sentito prima della sua firma e spesso in questo periodo. È la scelta migliore. La migliore che si potesse fare, è un grandissimo allenatore, perché ha avuto la grande personalità, di fare negli ultimi otto anni di allenare in sei Paesi diversi, allenando squadre complicate come Marsiglia, Valencia, Napoli. Ha avuto molte esperienze importanti e sono molto contento per lui. Ha grande personalità e ha grandi idee", ha detto l'ex attaccante al podcast Calcio con la F. "Nelle interviste lui continua a dire che oggi un Gattuso nella sua squadra, nella sua idea di calcio, non giocherebbe. Io gli dico sempre che un Gattuso, se devi andare in guerra sportiva, serve sempre. Ha un secondo molto preparato che sa lavorare bene sulle sue idee, sono convinto che Rino è la scelta migliore, sono convinto più che mai", ha continuato Cassano, "parto dal presupposto che la Nazionale non è buona, però sono convinto che con Rino andremo al Mondiale. Ho questa sensazione, me lo auguro e se lo merita, sia come allenatore sia come persona. E poi ce lo meritiamo noi italiani: 60 milioni di persone e sono già due Mondiali che saltiamo. Non voglio pensare in negativo, voglio pensare che andremo al Mondiale e Gattuso ce la può fare, farà questo miracolo". Poi sulla figura di Buffon, sempre più al centro della Nazionale e decisivo per la scelta di Gattuso: "Non ho sentito Gigi, ma se è vero che ha insistito per Gattuso, ha fatto la scelta migliore. Vuol dire che gli stanno dando il rispetto e quellla responsabilità che merita. Ha un ruolo importante e sono contento di questo", ha concluso Cassano.