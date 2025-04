Gaza, “29 morti in un raid”. Media: “Israele vuole inglobare Rafah in zona cuscinetto”

(Adnkronos) – Sono almeno 29 i morti accertati al momento, tra cui 3 bambini, in un attacco israeliano nel quartiere di Shujayea, nella parte orientale della città di Gaza. Lo scrive al Jazeera, aggiungendo che i corpi e i feriti vengono trasportati all’ospedale arabo al-Ahli, mentre decine di palestinesi risultano intrappolati fra le macerie di almeno 10 edifici bombardati dall’Idf. Ottanta persone risultano disperse al momento, 55 persone sono ricoverate in ospedale. L’esercito israeliano ha dichiarato di aver “colpito un importante terrorista di Hamas, responsabile della pianificazione e dell’esecuzione di attacchi terroristici” nella zona, senza fornirne il nome. Prima dell’attacco, ha aggiunto l’Idf, sono state adottate diverse misure per attenuare i danni ai civili. Intanto Israele si prepara a trasformare l’area di Rafah, pari a un quinto della Striscia di Gaza, in parte della zona cuscinetto. Lo rivela Haaretz, ricordando che il territorio, situato tra il corridoio Philadelphi a sud e il corridoio Morag a nord, ospitava circa 200.000 palestinesi prima della guerra. Nelle ultime settimane, tuttavia, è rimasto quasi completamente deserto a causa delle vaste distruzioni causate dall’esercito israeliano. Dopo la fine del cessate il fuoco, l’esercito ha invitato i civili rimasti a trasferirsi nella zona umanitaria designata lungo la costa, attorno a Khan Yunis e nella zona di Muwasi. Finora, l’esercito si era astenuto dall’incorporare grandi città come Rafah nella zona cuscinetto. Secondo i funzionari della difesa, la decisione di includere Rafah è arrivata dopo la decisione del governo di riprendere la guerra a febbraio, e sullo sfondo della dichiarazione del Primo Ministro Benjamin Netanyahu secondo cui Israele avrebbe conquistato vaste aree di Gaza. Per certi versi – sottolinea il giornale israeliano – sembra che l’esercito stia cercando di replicare nel sud i metodi impiegati nel nord di Gaza. Il gabinetto di sicurezza israeliano dovrebbe riunirsi stasera, ma i funzionari della difesa non sono stati convocati alla riunione. Lo scrive Haaretz, citando una fonte a conoscenza dei dettagli. Alla riunione, inizialmente prevista per lunedì, saranno presenti anche i ministri della sicurezza e il procuratore generale. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)