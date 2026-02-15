10.2 C
Firenze
domenica 15 Febbraio 2026
Gaza, 8 palestinesi uccisi in raid Israele sulla Striscia

REDAZIONE
(Adnkronos) – Almeno otto palestinesi sono stati uccisi in raid aerei israeliani condotti nella notte sulla Striscia di Gaza. Lo riferiscono i media palestinesi secondo i quali un attacco nella zona di Khan Younis, nella parte meridionale della Striscia di Gaza, ha causato la morte di quattro persone. Altre quattro sono state uccise in un attacco nei pressi di Jabalia, nella parte settentrionale della Striscia. 

Gli attacchi sono stati lanciati dopo che cinque uomini armati si sono avvicinati alle truppe sul lato israeliano della Linea Gialla la scorsa notte, in quella che l’esercito ha definito una “palese violazione” del cessate il fuoco. 

