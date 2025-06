Gaza, al Jazeera: “Ancora spari durante distribuzione aiuti, morti e feriti”

(Adnkronos) – Almeno 24 palestinesi sarebbero stati uccisi da spari delle forze israeliane “mentre si dirigevano verso un centro americano per la distribuzione di aiuti umanitari a ovest di Rafah”, nel sud della Striscia di Gaza. Lo riferisce la tv satellitare al-Jazeera, sulla base di quanto denunciato dal ministero della Salute a Gaza, che nel 2007 finì in mano a Hamas. La Striscia è teatro delle operazioni militari israeliane contro Hamas dall’attacco del 7 ottobre 2023 in Israele. Il ministero denuncia un “nuovo massacro” con accuse a Israele. E la tv al-Aqsa, controllata da Hamas, parla di “200 feriti” oltre ai 24 morti. Le forze israeliane hanno confermato ieri di aver allargato l’offensiva di terra nella Striscia. “Nelle ultime 24 ore le truppe hanno ampliato le manovre di terra, eliminato terroristi e distrutto molti depositi di armi e infrastrutture del terrore, sia in superficie che sotterranee” hanno affermato, secondo quanto riporta il Times of Israel. Le Idf confermano intanto anche operazioni dell’Aeronautica militare contro decine di obiettivi. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)