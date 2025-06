Gaza, davanti alla sinagoga di Roma flashmob in risposta al corteo Propal: “Hamas si arrenda”

(Adnkronos) – Mentre per le strade di Roma si sta svolgendo la manifestazione pro Palestina, al ghetto si è svolto un flashmob davanti alla sinagoga. Si tratta, spiegano gli organizzatori all’Adnkronos, “di una riunione spontanea di varie realtà e aperta a tutti per rispondere ad alcune dichiarazioni di Elly Schlein e di altri rappresentanti del centrosinistra”. Tanti i cartelli sollevati dai manifestanti: “Bring them home now”, “Free Gaza from Hamas” e “orgogliosi di essere ebrei, italiani e sionisti”. Molte anche le bandiere dello Stato di Israele mentre un tricolore con la stella di David campeggia sulle transenne davanti al presidio. “Ci sono tante inesattezze sulla ricostruzione dei fatti in Medioriente. I dati – proseguono – vengono distribuiti da Hamas e presi come se fossero una legge. Noi siamo per la pace, per la soluzione ‘due popoli e due Stati’. Ma gli Stati arabi devono riconoscere l’esistenza di Israele, cosa che ancora oggi non avviene. Hamas, gruppo terroristico riconosciuto come tale anche dall’Ue, pretende di dire come portare avanti le trattative. Come se si desse modo di dettare le condizioni a gruppi come le Brigate Rosse o Boko Haram”. “Quando si dichiara guerra a un’altra Nazione, come è avvenuto il 7 ottobre, bisogna accettare le conseguenze. Quando gli Alleati bombardarono Dresda ci furono tanti civili tra le vittime. La colpa non è di chi fa la guerra ma di chi la provoca. Dalla Palestina non vogliono la pace: vogliono, come intonano anche nei loro cori, ‘dal mare al fiume’, dal Giordano al Mediterraneo. Quindi senza Israele. Se Hamas si arrendesse e si consegnassero i prigionieri – conclude uno degli organizzatori – tutto si fermerebbe all’istante”. —politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)