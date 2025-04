Gaza, Hamas denuncia: “Raid israeliano su ospedale Al-Ahli”

(Adnkronos) – Attacco israeliano nella notte contro l’ospedale Al Ali, detto anche l’Ospedale Battista, nel nord di Gaza City. In un comunicato stampa, il governo controllato da Hamas ha reso noto che nel bombardamento è stato “distrutto un edificio che ospitava la reception e un pronto soccorso”, costringendo a “sfollare pazienti e feriti”. Hamas denuncia “un nuovo crimine di guerra” commesso da “un’entità criminale che viola tutte le leggi, le regole e le norme umanitarie, con la copertura e la complicità americana”. Un video pubblicato online mostra enormi fiamme e fumo che si levavano dall’ospedale dopo che i missili avevano colpito l’edificio. Il bombardamento è avvenuto “minuti dopo che l’esercito israeliano ha ordinato di evacuare l’edificio”, aggiunge la nota che registra che al momento non risultano vittime. Times of Israel riporta che l’esercito israeliano prima dei raid di questa notte nel centro di Gaza ha diffuso l’avviso di evacuare diversi quartieri nell’area di Nuseirat dopo che un razzo era stato lanciato da questa zona contro Israele. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)